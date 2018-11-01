آخر النهار

بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة البيرو وفي إطار التبادل والتعاون الثقافي مع دولة الكويت؛ أقامت فرقة «أبو إنكا» البيروفية الشعبية عرضا موسيقياً واستعراضياً مبهراً على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية مساء الثلاثاء؛ بحضور السفير: فرانسيسكو ريفارولا؛ سفير البيرو لدى الكويت ونائب السفير: رولاندو لوسادا ومساعده صلاح برشان؛ وسط حضور جماهيري كبير. وتعد (الأبو) هي الأرواح التي تسكن التلال وتحمي سكان وجبال الأندي، لذلك كلمة «أبو إنكا» الكيشوية من الممكن تأويلها إلى: الروح الحامية للإنكا. تأسست فرقة أبو إنكا البيروفية في ولاية أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008، ويعتبر الفنان البيروفي جون زوريلا المؤسس للفرقة، وهو يعزف على آلات شعب جبال الأندي لأنه ترعرع على الموسيقى والأساطير لشعب الأندي في بيرو، وعليه ويحترم أعضاء الفرقة فن أسلافهم وموسيقاهم ورقصاتهم الشعبية. وعلى الرغم من أن جميع الاعضاء يعيشون بعيداً عن وطنهم لكنهم يرغبون في نشر ثقافتهم ونشر قيم الأخوة من خلال اللغة العالمية للموسيقى.

