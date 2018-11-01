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الهواتف الذكية هي أكثر ما يستخدمه الأشخاص على مدار اليوم وهي الواجهة البسيطة والتقنية المتفوقة والوصول السريع الى ما تحتاجه المرأة. واستطاعت غيداء الكندري مع لولوة الملا عمل تطبيق احترافي يستخدم في اي وقت واي مكان ويقدم خدمات متميزة.

وبعمل على توفير الكثير من الخدمات التي تسهل مهمة المرأة في الحصول على المعلومات المطلوبة. التقت جريدة «النهار» غيداء الكندري لتخبرنا المزيد عن تطبيق «صالوني» وتسلط الضوء حول تجربتها المتطورة في هذا المجال: وتتحدث غيداء الكندري لـ «النهار» قائلة:

«صالوني» هو التطبيق الذي تصدر القمة في أسرع وقت، يضمن لك التواصل بينك وبين احتياجات جمالك مع جميع عيادات التجميل والصالونات. ويعتبر تطبيق صالوني من أفضل طرق التواصل التي تتيح لك اختيار الوقت المناسب لحجز ما تحتاج اليه وتسمع أراء العملاء وشكواهم. كما أنه يوفر بعض الخدمات الفورية التي تدفع المستهلكين للاقبال على استخدام تطبيقك مثل خدمات الحجز الفوري أو موعد.

بدأت فكرة صالوني من بداية 2015 عندما كانت غيداء تحاول الترويج لصالون أحد أصدقائها ثم انطلق تطبيق فكرتها في 2016 الفكرة بينها وبين شريكتها لولوة الملا وبدأت باعداد الخطط الأولية وبعدها بتوظيف الناس، وهم أغلبهم من أصحاب العمل الحرّ، لبناء التطبيق.

وتتابع غيداء الكندري: ونلاحظ أن ثقافة أي مجتمع تتبلور بالعادات والتقاليد، ومن عادات المرأة عموماً وخصوصاً الكويتية والخليجية تهتم بجمالها وأناقتها لتبدو جميلة في عيون كل من يراها ولتثبت أنها ليست أقل جمالاً وأناقة من اي امرأة اخرى.

ومن هنا بحثت الملا عن طريقة تستطيع بها أن تخدم المرأة في سهولة عمليات الحجز وخصوصا ان يومها مليء بالمشاغل وتنسى نفسها وسط زحمة الحياة ومسئوليتها. ونريد الاهتمام بجمالها فبدأت من هنا الفكرة وتم دراسة السوق من ناحية اهتمام المرأة بجمالها وتبين أن الكويت تقع في المركز الثالث والسعودية المركز الاول والامارات المركز الثانى.

وتستطرد موضحة:

وبدأ يتوفّر تطبيق «صالوني» مجاناً على نظامي «أندرويد» و«أي أو أس»، وخدماته تشمل العملاء ومزودي الخدمات أيضًا حيث يسمح بالحجز وبذلك اصبح وجود نظام كامل يعتبر كموظف استقبال الكتروني ينظم المواعيد وكل ما تحتاجه الصالونات. وذلك يسمح لأصحاب الصالونات بادارة الحجوزات والفواتير وعلاقتهم بالعملاء (CRM).

كما يستطيع التطبيق السماح لهم بعرض أعمالهم، والتواصل مع العملاء الحاليين والجدد لديهم، وبناء أعمالهم، وتوضيح العروض الخاصة لقسم الصالونات أو المراكز المفضّلة، بالاضافة الى معلومات شاملة عن الخدمة المنزلية من حيث التكلفة والمنطقة وتكلفة التوصيل.

ويستمر صالوني في التقدم والانطلاق من خلال رحلته الى الامارات لسعيه الى العالمية لتطبيق البرنامج في اي مكان.

وقد شارك تطبيق صالوني في معارض يلوة في الزفاف عريب نت وتم اختياره في الصدارة ولقي صدى رائعاً في مؤتمرات اخرى.

وعن الوقت الذي يوفره تقول غيداء الكندري:

يقلّص هذا التطبيق الوقت والجهد الذي يبذله كلّ من صاحب الصالون وزائره كما أنه يقدم خدمة الدفع اون لين من اي مكان من داخل او خارج الكويت ويستطيع العملاء الحجز. و حرية الاختيار للفئات الموجودة بالتطبيق وخدمة المنازل بمجرد وضع العنوان والصالون يأتي اينما كنتي.

وتم اختيار اسم «صالوني» ليترك صدى على جميع الاجناس وسهولة انتشار الاسم حيث ان المعنى بالعربية هو نفس المعنى بالانجليزية ولا يحتاج الى اي ترجمه ,ومن ثم ترسخ الفكرة بسهولة في اذهان العملاء.

ويتجه صالوني الى تطبيق نظامه في العيادات التجميلية والبحث عن احتياجات السوق لابراز التطبيق اون لاين على اوسع النطاق. كما انه يسعى مستقبلا الى تطبيق «صالوني» في كل دول الخليج.

ومن اهم اسباب النجاح والتألق والاتقان في العمل هو تفرغ الكندري تماما للعمل رغم انشغالها بالحياة العائلية والاجتماعية ولكن لا تنسى غيداء المرأة التي توفر لنفسها الجمال وتحث المرأة بهذا التطبيق على الحفاظ على جمالها وانوثتها.

