مرأة

قدم المصمم الصيني Gambiered Caton Gauze مجموعة رائعة من الملابس ذات الألوان الناعمة خلال أسبوع الموضة في بكين، الذي ضم مجموعة مميزة من موديلات «الهون كوتور» ذات اللمسات المستوحاة من الطراز الصيني.

ويعتبر Gambiered من المصممين القلائل الذين قدموا للسيدة الانيقة موديلات لها تميز بألوان هادئة مصنوعة من الحرير الطبيعي.

نجح من خلال الشهرة الكاسحة التي حصل عليها في أن يصبح ضمن سلسلة أسابيع للموضة العالمية.

عكست غالبية الأزياء التراث الصيني بطريقة أكثر نضجاً وعصرية بشكل يعبر عن جوهر المصمم.

وشملت أيضاً المجموعة الساتل الكلاسيكي والعصري للمرأة الجريئة.

وتصدرت العروض أثواب تعكس الثقافة الصينية.

والجدير بالذكر، أن اسبوع الموضة الصيني تأسس عام 1997 وينعقد مرتين سنوياً في بكين، وبمرور السنوات أصبح مشهوراً عالمياً للعلامة التجارية في مجال عروض الأزياء والموضة.

