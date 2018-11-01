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احتفلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أول من أمس بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبة البكالوريوس التي بلغت 586 طالباً وطالبة والدفعة التاسعة من طلبة الماجستير والتي بلغت 64 طالباً وطالبةً بإجمالي 650 طالباً وطالبةً، وذلك برعاية وزير التربية وزيرالتعليم العالي د. حامد العازمي، وحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب طاهر أبل وأعضاء مجلس الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس الأمناء محمد البحر وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة د. وليد بوحمرا وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات الخريجين والخريجات وعائلاتهم.

وهنأ وزير التربية وزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي الخريجين والخريجات في كلمته والتي القاها نيابة عنه د. حبيب أبل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة. ومن جهته، عبر رئيس الجامعة د. بوحمرا عن سعادته لتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

