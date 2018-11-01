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اعلنت شركة «مملكة البخور» و«تولة للعطور» رعايتهما الذهبية لمعرض الخريف للعطور والمقام حاليا على ارض المعارض بمشرف في الفترة من 24 أكتوبر 2018 الحالي الى 3 نوفمبر 2018 المقبل، وسط نخبة من مصانع وشركات العطور والطيب والبخور ومستحضرات التجميل وكلاء الماركات العالمية محليا واقليميا. تشارك «مملكة البخور» و«تولة للعطور» و«Oud Valley» كراع ٍ ذهبي لمعرض الخريف للعطور المقام حاليا بأرض المعارض، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف بمشاركة نخبة مميزة من شركات العطور والطيب في الكويت من ووكلاء الماركات العالمية محليا واقليميا ودوليا.

وتقف شركة «مملكة البخور» بنجاح في مقدمة الشركات الراعية للحدث اذ يقول مديرها العام مشعل العنزي ان «مملكة البخور» تحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض لتقديم عروضها وجديدها لعملائه، مشددا على حرص الشركة على استخدام مواد آمنة صحيا وغير ضارة بجلد وببشرة الانسان في تركيب العطور، حيث تسعى لتقديم الافضل لعملائها المميزين عبر تطوير سياسات ونظم العمل والتصنيع لديها بما يتوافق مع اعلى المعايير العالمية، وذلك سعيا منها لنيل شهادات الاعتماد الدولي الأيزو في نظام ادارة الجودة مستقبلا.

وأوضح العنزي ان شركته وهي تحتفل بمرور 15 عاما من الخبرة على انطلاقتها، حيث يكمن سر نجاحنا في جودة منتجاتنا الأمر الذي كان له الدور الكبير في توسعنا والوصول الى المكانة الراقية التي وصلت اليها منتجات «مملكة البخور» في الاسواق محلياً واقليمياً سعيا منها الى العالمية، بحيث بات لدينا 4 أفرع بالكويت، اضافة الى مصنع حديث لتصنيع العطور العربية والفرنسية وجميع خلطات العود والعود المبخر (المعمول)، وتطرح الشركة بهذا المعرض منتجاتها بأسعار تنافسية بخصومات تشمل 20% على جميع أنواع العطور اضافة الى خصم 30% على العود والبخور خلال فترة المعرض.

وعن جديده الذي يقدمه في المعرض قال العنزي ان «مملكة البخور» توفر جميع انواع العود السوبر من شرق آسيا مثل عود كلمنتان السوبر والمروكي، والبخور البورمي والهندي والاندونيسي، اضافة الى تشكيلة من العود المبخر والمعمول وغيرها من العطور والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من افضل عطوراتها الجديدة كعطر VIP 1 ,VIP 2 , VIP3 اضافة الى عطوراتها الفرنسية السابقة مزايا.

