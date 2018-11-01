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صرح عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشتريات علي الفهد بأنه استمراراً لسلسلة المهرجانات التسويقية التي تقوم بها جمعية مشرف التعاونية خلال عام 2018 يشهد شهر أكتوبر زخماً تسويقياً يلبي جميع احتياجات وطموحات جميع المساهمين وعموم المتسوقين كونه يجمع العديد من المهرجانات التسويقية والعروض الترويجية التي تم افتتاحها بالفعل والباقي يأتي تباعاً (مهرجان تخفيضات شهر أكتوبر بالسوق المركزي صيدلية مشرف مركز لوازم العائلة مركز التجميل والعطور) ويحرص مجلس الادارة على اطلاق المهرجانات التسويقية والعروض الترويجية على مدار العام ومن خلال التنويع السلعي وذلك من أجل الارتقاء بالمتسوى التسويقي والخدماتي الذي يخدم المساهمين وأبناء المنطقة بالمقام الأول، كما يؤكد مجلس الادارة أن جمعية مشرف التعاونية ستبقى عنوان التميز في المهرجانات التسويقية.

