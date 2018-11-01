عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الحرب في اليمن وبدء مفاوضات سياسية قال وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس انها ستبدأ في السويد في غضون 30 يوما بناء على دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث وهو ما اكدته ستوكهولم بينما حدد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو نقطة الانطلاق بوقف الاعمال العدائية.

وبعد تصريحات بومبيو وماتيس أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم استعداد بلادها لاستضافة محادثات ترعاها الأمم المتحدة بشأن اليمن. لكن فالستروم رفضت في تصريح للإذاعة السويدية، خلال زيارة للعاصمة النرويجية التعليق على موعد المفاوضات، وقالت إن العملية من المفترض أن تبدأ بعد وقف للأعمال العدائية.

وكان بومبيو أعلن ان بلاده تدعو جميع الاطراف الى دعم المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن في مساعيه لايجاد حل سلمي للصراع على اساس المراجع المتفق عليها. واضاف بومبيو في بيان «حان الوقت لوقف الاعمال العدائية بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار من مناطق سيطرة الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة». وشدد على ضرورة وقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن.

ولفت الى اهمية بدء المشاورات الجوهرية بوساطة غريفيث بأي دولة ثالثة في نوفمبر لتطبيق تدابير بناء الثقة ومعالجة القضايا الاساسية للصراع ونزع السلاح من الحدود ووضع جميع الاسلحة الكبيرة تحت المراقبة الدولية. واكد ان «وقف الاعمال العدائية والاستئناف القوي للمسار السياسي سيساعدان في تخفيف الازمة الانسانية باليمن ايضا» واوضح ان الوقت حان لإنهاء الصراع اليمني واستبداله بالتراضي والسماح للشعب اليمني بمعالجة مشاكله من خلال السلام واعادة الاعمار.

من جهته، دعا ماتيس إلى محادثات سلام حول اليمن في غضون 30 يوما واتهم إيران بإضرام الصراع، مشددا أن عليها التوقف عن ذلك. واعرب الوزير الاميركي اعتقاده بأن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في محادثات بهذا الشأن وقال «أؤمن أن السعوديين والإماراتيين جاهزون للسلام، ولولا انسحاب الحوثي من آخر جولة دعا لها المبعوث الأممي لربما كنّا في الطريق نحو ذلك».

بدوره جدد الاتحاد الأوروبي امس دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في اليمن. وقالت ماغا كوسيغانشيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني بمؤتمر صحافي في بروكسل «نحن ندعم العملية التي تقودها الامم المتحدة بشأن ايقاف الصراع»، مؤكدة ان الحل الوحيد للصراع هو الحل السياسي. وفي لندن وصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في تصريح صحافي المبادرة الاميركية بأنها «نداء مهم» يهدف الى تخفيف أعمال العنف ودعم الحل السياسي. واكد هنت ضرورة التزام المجتمع الدولي وكل الاطراف المعنية بدعم جهود غريفيث لايجاد حل سياسي للازمة اليمنية. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قالت ان «الوقت قد حان» لتتوقف الحرب في اليمن، مستنكرة الأزمة الإنسانية هناك وقالت بارلي خلال حديث لقناة «بي إف إم» التلفزيونية وإذاعة «ار ام سي» انه قد «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب.. وهذه هي الأولوية بالنسبة إلى فرنسا، أن يتحسن الوضع الإنساني وأن يفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية».

