عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن قيادي في الحشد الشعبي العراقي امس مقتل قيادييْن بارزيْن من تنظيم «داعش» بقصف مدفعي على الحدود العراقية السورية مبينا أن القياديين هما المسؤولان عن مهاجمة قوات سورية الديموقراطية «قسد». ونقل الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي عن معاون قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصر الله القول «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ثلاثة تجمعات لـ«داعش» قرب منطقة الباغوز على الحدود العراقية السورية تم قصف تلك التجمعات ونتج عنها مقتل القائدين الداعشيين أبي سياف وأبي ليث». وأضاف نصر الله أن «القياديين كانا يقودان هجمات «داعش» على قوات «قسد» المنسحبة من الحدود»، وقال إن «الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أوصلت معلومات وإحداثيات بتواجد التجمعات، لكن الأميركيين تغاضوا عن ضربها». تجدر الإشارة إلى أن قوات «قسد» استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات كبيرة إلى محافظة دير الزور على وقع خسائرها الأخيرة من جراء هجمات تنظيم «داعش» عليها. وكانت «قسد» مدعومة بقوات التحالف الدولي أطلقت في سبتمبر الماضي عملية تهدف إلى السيطرة على آخر جيوب تنظيم «داعش» شمال شرقي نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، إلا أن تنظيم «داعش» استعاد خلال الأيام الماضية أغلب المواقع التي كان خسرها خلال الشهر الماضي على وقع هجمات عنيفة شنها على عناصر ومواقع «قسد». وأفاد مصدر أمني عراقي بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي أمر بإرسال قوات خاصة مدعومة بمدرعات ودبابات لتأمين الحدود العراقية- السورية وأضاف المصدر أن عبدالمهدي أمر قيادة العمليات المشتركة بإرسال قوات لتأمين حدود العراق الغربية، مشيرا إلى أن من مهام هذه القوات الحد من عمليات تسلل الإرهابيين إلى العراق، مشيرا إلى أن التوجيه جاء بإرسال قوات خاصة وقوات من الجيش مدعومة بدبابات ومدرعات.

