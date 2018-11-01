عربيات ودوليات

كوبنهاغن- الوكالات: هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حكومة الدنمارك على اعتقالها شخصا قالت إنه يتبع للمخابرات الإيرانية حاول اغتيال معارض لنظام طهران في الدولة الإسكندنافية. وغرد بومبيو على توتير «منذ اربعين عاما تقريبا أصبحت اوروبا هدفا للهجمات الارهابية التي ترعاها ايران ونحن ندعو حلفاءنا وشركاءنا الى مواجهة جميع تهديدات ايران للسلم والامن». واستدعت الدنمارك سفيرها لدى إيران بعدما أعلنت الكشف عن مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران تقيم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي اندرس سامويلسن في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن «الدنمارك لا تقبل في أي حال من الاحوال ان يخطط اشخاص على علاقة مع الاستخبارات الايرانية لارتكاب اعتداءات ضد افراد» على اراضيها.واضاف «انها الحكومة الايرانية، انها الدولة الايرانية التي تقف وراء» هذه الخطة.وتم استدعاء السفير الايراني في كوبنهاغن الى وزارة الخارجية. واعلنت السفارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان «وزارة الخارجية الإيرانية ترفض بشدة التقارير المنحازة التي تتهم إيران بتدبير محاولة اغتيال فاشلة ضد شخصية معارضة».

وافادت الاستخبارات الدنماركية ان شخصا واحدا على الاقل مرتبطا بالاستخبارات الايرانية واعتقل في 21 اكتوبر، كان يعد لهجمات على ثلاثة ايرانيين يشتبه بانتمائهم الى «حركة النضال العربي لتحرير الاحواز».وتتهم طهران هذه المجموعة الانفصالية بالمشاركة في اعتداء على عرض عسكري اسفر عن 24 قتيلا في 22 سبتمبر في الاهواز عاصمة محافظة خوزستان الايرانية ذات الغالبية العربية قرب الحدود العراقية.ونهاية سبتمبر، اتهمت طهران الدنمارك وهولندا وبريطانيا بـ»استضافة بعض افراد المجموعة الارهابية» التي تحملها ايران مسؤولية الاعتداء.وكشف رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش اندرسن ان نروجيا من اصل ايراني اعتقل في 21 اكتوبر ثم اوقف. وافادت اجهزة الامن السويدية انه اعتقل في غوتيبورغ بجنوب غرب السويد.

ورأى رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن عبر تويتر ان «تخطيط ايران او أي دولة اجنبية اخرى لعمليات اغتيال على الاراضي الدنماركية هو امر مرفوض»، موضحا ان «تدابير بحق ايران سيتم بحثها داخل الاتحاد الاوروبي». وفي اوسلو حيث يشارك في اجتماع لقادة شمال اوروبا التقى راسموسن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي اكدت «دعمها» للدنمارك في هذه القضية وأضاف «سنواجه ايران بتعاون وثيق مع المملكة المتحدة وبلدان أخرى». واوضح وزير الخارجية الدنماركي انه سيبحث «في الايام المقبلة» مع «حلفاء (الدنمارك) وشركائها» اتخاذ «اجراءات محتملة» بحق طهران.

ويأتي ما اعلنته السلطات الدنماركية بعد اسابيع من تكهنات تداولتها وسائل الاعلام اثر شلل جزئي شهدته الدنمارك في 28 سبتمبر.وأغلقت في اليوم المذكور الجسور بين مختلف الجزر في البلاد ومع السويد لبضع ساعات بسبب قيام مئات الشرطيين والجنود بمطاردة مشتبه به. وأقر رئيس الاستخبارات بأن الهدف مما حصل كان الحؤول دون تنفيذ الاعتداء الايراني.

