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موسكو- أ. ف. ب: أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في «عمل إرهابي» بعد أن نفذ فتى في السابعة عشرة من العمر تفجيرا انتحاريا أمس في فرع الاستخبارات الروسية في مدينة أرخانغيلسك (شمال) ما أدى إلى جرح ثلاثة موظفين. وقال ناطق باسم حاكم منطقة أرخانغيلسك ارتيوم بوتيغين إن «عبوة ناسفة انفجرت»، موضحا أن «شخصا قتل وجرح ثلاثة آخرون».وذكرت اللجة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار وقع عند مدخل المبنى الذي يضم فرع الاستخبارات الروسية في المنطقة،في مدينة أرخانغيلسك التي تبعد حوالى ألف كيلومتر شمال موسكو وتقع على البحر الأبيض.

وقالت هذه الهيئة في بيان إن «المعلومات الأولية تفيد أن الشخص الذي دخل إلى المبنى أخرج من حقيبة شيئا لم يحدد انفجر بين يديه ما سبب له جروحا قاتلة».وتابعت أن «ثلاثة موظفين في الاستخبارات جرحوا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة».وصرح ناطق باسم الاستخبارات الروسية في المنطقة أن «رجلا خضع لعملية جراحية».وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للكرملين والتي تكلف القضايا الكبرى أنها فتحت تحقيقا في «عمل إرهابي» وكذلك «حيازة ذخائر بطريقة غير قانونية» وقالت لجنة التحقيق أن القتيل هو «مواطن محلي يبلغ من العمر 17 عاما، أدخل عبوة متفجرة يدوية الصنع إلى المبنى».ونشرت اللجنة على حسابها على تويتر صورة أخذت من تسجيل فيديو لكاميرات مراقبة يظهر فيها شاب شعره قصير ويرتدي معطفا أسود في بهو مدخل مبنى، ويضع يده في حقيبة ظهر يحملها. وأوضحت لجنة التحقيق أنه «تم التعرف على هوية الشخص الذي توفي»، مشيرة إلى أنه «تجري تحقيقات حاليا لتحديد كل ظروف هذه الجريمة». وأضافت أنه «يجري استجواب شهود وصدرت أوامر بإجراء تحليلات». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بهذا الهجوم بدون الإدلاء بأي تعليق. وأكد إيغور أورلوف حاكم المنطقة الذي تفقد مكان التفجير «نتخذ إجراءات لتعزيز أمن المدنيين والمباني العامة في منطقة ارخانغيلسك».

وأضاف أورلوف في تصريحات نقلها الناطق باسمه أن «الوضع خطير جدا»، مشيرا إلى أن السلطات تعمل لتحديد نوع المتفجرات التي استخدمت.

