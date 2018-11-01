عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن أنه يرغب بتعيين الدبلوماسي النروجي غير بيدرسون كمبعوث خاص جديد الى سورية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. ويشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النروج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة. وقال غوتيريس في رسالة «أنا سعيد بأن ابلغكم بنيتي الاعلان عن تعيين السيد غير بيدرسون كمبعوثي الخاص الى سورية ولاتخاذ هذا القرار قمت باستشارات واسعة بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية». وأشارت الرسالة الى أن «السيد بيدرسون سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل ايجاد حل سياسي شامل وجدير بالثقة يحقق التطلعات الديموقراطية للشعب السوري». وشكر غوتيريس في رسالته المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا «لجهوده المنسقة ومساهماته لأكثر من اربع سنوات في البحث عن السلام في سورية». في غضون ذلك قال مبعوث أميركا الى سورية، جيمس جيفري، إن بلاده حريصة على ألا تقدم رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كشرط، خلال التصريحات العلنية أو التحدث مع الحكومات الأخرى. وقال جيفري في مؤتمر صحافي عقدع في بروكسل «تتمثل شروطنا بعملية سياسية لا رجعة فيها والهزيمة الدائمة لداعش ومغادرة كافة القوات التي تقودها إيران كامل سوريا. هذه هي المغذيات الثلاثة للصراع التي نريد أن يتم إصلاحها. ليست مغادرة الأسد الحكم شرطا في حد ذاته». وتابع قائلا «نحن بحاجة إلى حكومة لا تستخدم الأسلحة الكيمياوية ولا تهدد جيرانها ولا تلقي بالبراميل المتفجرة وتتوقف عن محاولة قتل شعبها. نريد حكومة يكون نصف عدد سكانها الذي تحدثت للتو عن أنه غادر البلاد مستعدا للعودة إليها وخدمتها. إذا كان الأسد قادرا على خدمة حكومة مماثلة، فليتابع في الحكم، ولكنني أشكك جدا في ذلك. إذن يستند ذلك إلى شروط وليس إلى الشخصية». وكان وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس قال إن عملية إخراج الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، واضاف في تصريحات بالمعهد الأميركي للسلام في واشنطن «اعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإن يجب إدارة الأسد خارج السلطة ولا اعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري سيكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي».

من جهة ثانية ابلغ جيفري، ممثلي دول المجموعة الصغيرة الغربية - العربية، خلال اجتماعهم في لندن بنية واشنطن تقديم حزمة من الإجراءات العقابية ضد نظام الأسد إلا أنه دعا إلى انتظار نتائج لقاء الرئيسين الأميركي، دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين بباريس في الحادي عشر من نوفمبر. ويوقع أن تتضمن الإجراءات عقوبات على رجال أعمال ومؤسسات في حكومة النظام السوري.

