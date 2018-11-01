عربيات ودوليات

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك «درع العرب -1»، والذي ينفذ للمرة الأولى في الفترة من 3 الى 16 نوفمبر المقبل بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط. وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، بدء توافد القوات العربية المشاركة الى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية حيث تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والامارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من المغرب، لبنان بصفة مراقب.

