عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ضربت موجة عاصفة وصفت بأنها «كاملة المواصفات» من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والثلوج اجزاء من اوروبا ما اسفر عن مقتل 13شخصا على الأقل في ايطاليا ومالطا، بالاضافة الى قطع الطرق والكهرباء. وارتفع عدد القتلى في ايطاليا الى 11 شخصا، بعد ان قتل رجل اطفاء جراء سقوط شجرة عليه خلال عمليات اغاثة في منطقة ساوث تيرول بالقرب من الحدود النمساوية. وفي منطقة ترينتينو المجاورة لقيت سيدة حتفها بعد ان طمر انهيار طيني منزلها، كما تم ايضا العثور على جثة صياد في بحيرة.

وفي مالطا، اودت الأمواج العالية بحياة شخصين، امرأة المانية كانت تمارس رياضة الغوص بالقرب من جزيرة جوزو، وصياد سمك يبلغ من العمر 85 عاماً، تلقى العام الماضي جائزة لانقاذه رجلا من الغرق. وبعثت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية بتعازيها الى ايطاليا،وقالت ان بروكسل «مستعدة لتقديم اي دعم ومساعدات».

وأجبرت العواصف البحرية في منطقة ليغوريا الشمالية الغربية، السلطات الايطالية على اغلاق مطار جنوة، وألحقت اضرارا بالغة بالطريق الى منتجع بورتوفينو السياحي، ما ادى الى عزله عن بقية المنطقة. وتعرض رابالو، وهو ميناء قريب من المنطقة، لدمار كبير بسبب الموجات العالية التي وصل ارتفاعها الى 10 امتار ما ادى الى تدمير مايقرب من 200 يخت، بما في ذلك يخت مملوك لبيرسيلفيو نجل السياسي الايطالي سيلفيو بيرلسكوني، حسبما افادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية.

وسجل ايضا استمرار انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين في شمال ايطاليا، كما انه تم اغلاق المدارس كاجراء احترازي في عدة مدن تشمل روما ونابولي وفينيسيا. وشهدت فينيسيا اسوأ فيضان منذ عشر سنوات حيث الحقت المياه اضرارا واسعة النطاق، بما في ذلك لوحتان من القماش من معروضات الفنان التشكيلي خوان ميرو من المقرر ان يتم عرضها في معرض قادم.

وتعرضت اسبانيا لموجة طقس سيئ حيث عاني نحو 30 الف مواطن من سكان جزيرة منورقة من انقطاع الكهرباء لمدة 48 ساعة عقب ان ضرب اعصار المنطقة. أدى مرور كتلة هواء قطبية فوق شمال اسبانيا لهطول امطار وثلوج ما اثر على سائقي السيارات وخدمات السكك الحديدية في منطقتي استورياس وغاليسيا. وجرى نشر افراد من القوات المسلحة لمساعدة فرق الطوارئ في ازالة خطوط الكهرباء والأشجار التي اسقطتها الاعصار.

ومن ناحية اخرى، قالت ادارتا اقليمي لوار ولوار العليا بجنوب غرب فرنسا انه جرى نقل اكثر من الف شخص لأماكن اقامة طارئة عقب ان علق سائقو السيارات على الطرق التي ضربتها الثلوج. وقد تم نشر 150 من افراد الشرطة والجيش ورجال الاطفاء في اقليم لوار العليا لمساعدة سائقي السيارات الذين مازالوا عالقين على الطرق.

وقالت شركة انيديس المعنية بشبكة الكهرباء ان العواصف ادت لانقطاع الكهرباء عن نحو 195 الف منزل في انحاء فرنسا. وأفادت شبكة «تي في اتش ار تي ان» بأن الأمطار والعواصف التي بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة ادت لتعطل حركة التنقل من والى جزر كرواتية في البحر الأدريتاكي. وقد تم اغلاق عدة طرق بسبب الأمطار التي بلغت مستوى قياسيا في بعض المناطق. وأدت العواصف لسقوط شجر ووقوع فيضانات محدودة في سلوفينيا. وانقطعت الكهرباء عن نحو 10 الاف مواطن في اقليم كيرنتن بجنوب النمسا. وتعمل خدمات الطوارئ حاليا على حماية المواطنين من الفيضانات عقب هطول امطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

