عربيات ودوليات

سوف يكون العام 2019 عاماً هاماً للغاية من الناحية السياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فالمملكة المتحدة في طريقها الى مغادرة الاتحاد في 29 مارس 2019. كما سيتم تغيير جميع المناصب القيادية الأكثر اهمية في جميع انحاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو. وهكذا، وبالاستناد الى طرق توزيع المقاعد البرلمانية، فمن الممكن ان تشهد اوروبا اعادة ترتيب جوهرية للسلطة بين الدول الأعضاء، وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبين الدول الأعضاء والبرلمان.

وسوف ينعكس التوزيع الجديد للسلطة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من خلال الموظفين. فسوف يتم تعيين رؤساء جدد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، كما سيتم اختيار ممثل اعلى جديد للاتحاد من اجل السياسة الخارجية والأمن. واذا ما حازت الأحزاب القومية المتشككة في اوروبا على اغلبية البرلمان الأوروبي، فقد تمثل هذه التعيينات انفصالاً مفاجئاً عن الماضي.

فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اكثر انقساماً من اي وقت مضى حتى في اكثر القضايا الجوهرية المتعلقة بالمشروع الأوروبي. فاجماع الماضي المؤيد لأوروبا يجري حالياً استبداله بقومية ناشئة. علاوة على ذلك، تتسع الفجوة بين الشرق والغرب من جهة، والشمال والجنوب من جهة اخرى. وتتزايد المخاوف من ان تنعكس هذه الانشقاقات المتسعة على التركيبة الجديدة للبرلمان، مما يجعل حكم الأغلبية صعباً ان لم يكن مستحيلاً.

فالتحالف الكبير الواقع اليوم بين حزب الشعب الأوروبي المحافظ والتحالف التقدمي من الاشتراكيين والديمقراطيين لن يستمر على الأرجح بعد الانتخابات. فالتحالف التقدمي من الاشتراكيين والديموقراطيين،على وجه الخصوص، في ازمة وجودية عميقة في جميع انحاء اوروبا. وهناك لاعبون جدد في الملعب، بما في ذلك حزب رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، «الى الأمام» وعدد من الأحزاب المتطرفة القومية.

وبالنظر الى الظهور غير المسبوق للأحزاب القومية في هذه الدورة الانتخابية، فمن المتوقع ان تحتل القضايا المعتادة للحملات الأوروبية مقعداً خلفياً. وستتحول الى صراع حول اوروبا ومستقبل الديمقراطية الأوروبية. فقد تحدت التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي كسيادة القانون وفصل السلطات. ومن المتوقع ان تكون هذه المؤسسات الديموقراطية، فضلاً عن مسائل التضامن والسيادة الأوروبيين، فعالة على ورقة الاقتراع.

وغني عن القول ان الانتخابات البرلمانية ستكون لها آثار بعيدة المدى على مستقبل اوروبا في عالم سريع التغير. فالرئيس الحالي للولايات المتحدة لديه ازدراء كبير للاتحاد الأوروبي مما جعل كثيرون يتحدثون عن «نهاية الغرب». كما يأخذ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بلاده نحو طريق الاستبداد. فضلاً عن الصين التي تطالب بالاعتراف بها كقوة عالمية.

والأسوأ من ذلك ان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بسحب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987 مع روسيا يثير التهديد بتجدد سباق التسلح. وهذا يتزامن مع ازمة مناخية متصاعدة ومنافسة عالمية للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، لا تزال مخاطرها غير معروفة بدرجة كبيرة.

وفي مواجهة هذه الخلفية الكئيبة، فان السؤال هو ماذا سيحل بأوروبا. هل سيستطيع الأوروبيون التمسك بسيادتهم، ام ان خلافاتهم ستجعلهم اكثر اعتماداً على قوى اخرى؟

لذا يتعين على الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي ان تجعل مكان اوروبا في العالم قضية مركزية في حملة الانتخابات البرلمانية، والا سيعانون من هزيمة مدمرة على ايدي القوميين الجدد. فالقوميين يريدون العودة الى الماضي. والأمر متروك للأوروبيين المؤيدين لتقديم اجابات بشأن المستقبل.

وليس هناك من شك ان فوز القوميين العام القادم سيهز الاتحاد الأوروبي ويضعه في ازمة عميقة اخرى، فضلا عن كونه هزيمة للقيم الأساسية للمشروع الأوروبي. وبالنظر الى حجم التهديد، لا يمكن للأوروبيين المؤيدين الاعتماد على التجارة كالمعتاد. لقد ادت الاضطرابات الأخيرة في العديد من انظمة الأحزاب في الدول الأعضاء الى تغيير الحسابات الانتخابية، ويتعين على المؤيدين للمشروع الأوروبي التكيف مع ذلك.

من ناحيتي، اتوقع ان تنبئ انتخابات العام المقبل بتغيراً مثيراً في اوروبا. وسيكون هناك اما نهضة قومية او انتصار للديموقراطية والوحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. للأسف، لا يمكن للأوروبيين المؤيدين للوحدة الأمل في الحصول على اي مساعدة من الخارج. في الواقع، العكس هو الصحيح: لذا يجب ان تكون اوروبا حذرة من التدخل الأجنبي في شؤونها - بما في ذلك الانتخابات.

وقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن معاناة الاتحاد الأوروبي من «عجز ديموقراطي». لكن القتال من اجل الأغلبية في البرلمان الأوروبي يمثل في الواقع فرصة كبيرة للديموقراطية. يحتاج الأوروبيون المؤيدون للاستيقاظ فقط في الوقت المناسب للامساك بها- والا امسك بها اعداء اوروبا.

Project Syndicate

يوشكا فيشر

وزير خارجية ألمانيا الأسبق