عربيات ودوليات

برلين- أ. ش. أ: اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان مصر اقرت استراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية الى وضع مصر ضمن اكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.

وأوضح، انه تم تنفيذ برنامج وطني طموح للاصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الاصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وازالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع افريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي مساء الثلاثاء في الجلسة الختامية لقمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع افريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة. وأعرب السيسي ايضا، عن خالص التقدير للمستشارة ميركل، على استضافة المانيا لهذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس حرصها علي دعم جهود التنمية في افريقيا.

من جانب آخر، اكد الرئيس السيسي خلال استقباله امس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ان التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، والتى باتت تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم، لا سيما الأوضاع في سورية وليبيا واليمن والصومال، تتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل الى حلول للأزمات القائمة.

وأشار السيسي الي الجهود المصرية فى هذا الاطار، فضلاً عن جهودها في مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية كما شدد الرئيس على اهمية الدفع قدماً بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيراً الى ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل بين الجانبين، يُنهي الصراع بشكل دائم، ويُفسح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع اليها شعوبها.

من جهته اشاد الوزير الألماني بالتطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر، مؤكداً حرص بلاده على تكثيف التعاون معها، وتشجيع المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل التجارب المتميزة للشركات الألمانية فى السوق المصري التى تؤكد توفر الفرص الواعدة للعمل والنجاح.

