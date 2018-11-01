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إسلام آباد- الوكالات: نشرت السلطات الباكستانية امس قوات في المدن الرئيسية لتفريق مظاهرات نظمتها جماعات اسلامية ضد قرار المحكمة العليا بالافراج عن امرأة مسيحية مدانة بالتجديف. ويقوم جنود من قوة حرس الحدود شبه العسكرية بحراسة مبنى البرلمان والمحكمة في العاصمة اسلام آباد، فيما اغلق آلاف المتظاهرين الطرق ونهبوا ممتلكات حكومية. وقال وزير الاعلام فياض تشوهان انه تم استدعاء الجيش ايضا في مدينة لاهور شرقي البلاد بعد ان حاول اعضاء من جماعة «تحريك لبيك باكستان» اقتحام البرلمان الاقليمي.

وتسببت الازدحامات المرورية في اعاقة حركة السير على الطرق في مدينة كراتشي جنوبي البلاد حيث هرع الآباء الى المدارس مذعورين لاصطحاب اطفالهم كما عاد المواطنون من اعمالهم مبكرا بسبب مخاوف بشأن السلامة.

واندلعت احتجاجات عنيفة في معظم المدن الرئيسية على الفور بعد ان امرت محكمة مكونة من ثلاثة قضاة باطلاق سراح آسيا بيبي وهي ام مسيحية كان محكوما عليها بالاعدام منذ عام 2010. وتزعمت جماعة «تحريك لبيك باكستان» المتشددة الاحتجاجات حيث طالب زعماؤها باعدام القضاة الذين اسقطوا حكم الاعدام.

وكانت بيبي قد حكم عليها بالاعدام من قبل محكمة محلية في اقليم البنجاب وسط البلاد عام 2010 بتهمة التجديف اثناء خلاف مع نساء مسلمات خلال العمل في مزرعة. وأيدت محكمة اعلى درجة الحكم في عام 2014.

وقال القاضي شكيب نزار في تلاوة الحكم في مقر المحكمة العليا «تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات. تم ابطال قرار المحكمة العليا والمحكمة الابتدائية وكذلك قرار ادانتها». وبدت بيبي في حالة من عدم التصديق بعد ان ابلغها المحامي بالقرار. وقالت المحكمة انه سيتم الافراج عن بيبي «فورا» من دون ان يتضح بعد ما اذا اتخذت اجراءات امنية لحمايتها. ورحب فريق الدفاع عن بيبي بقرار المحكمة في وقت فرضت اجراءات امنية مشددة في اسلام اباد بعد ان توعدت الأوساط الدينية الأصولية بالاحتجاج في حال ابطال القرار. وأثارت قضية بيبي اهتمام منظمات حقوق الانسان وأصبحت بسرعة من القضايا الأكثر اهمية في البلاد. ودعا البابا بنديكتوس السادس عشر في 2010 الى الافراج عنها وفي 2015 التقت واحدة من بناتها البابا الحالي فرنسيس.

