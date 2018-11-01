دوليه

حقق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة، فوزا صعبا أول من امس 2-1 على مضيفه رودينغهاوزن من الدرجة الرابعة، في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.

وهي المرة الثانية تواليا يعاني فيها الفريق البافاري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (18)، في تخطي فريق من الدرجة الرابعة، بعد فوزه بهدف يتيم في الدور السابق على مضيفه دروخترسن/ آسل، سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن لقاء أول من امس.

ولم يخف مولر غضبه بعد المباراة بقوله «تأهلنا لكن على الجميع التفكير بأدائهم هنا لعبنا بشكل جيد في الدقائق العشرين الأولى، لكن بعد ذلك ارتكبنا العديد من الأخطاء وبتنا متوترين». وتقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر مهاجمه ساندرو فاغنر (8) وتوماس مولر (13 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلص رودينغهاوزن الفارق في الدقيقة 50 عبر لينوس ماير.

وضغط الفريق البافاري بقوة منذ بداية المباراة ضد منافسه المتواضع، وتمكن من تسجيل هدفين في وقت مبكر. وأتى الهدف الأول بعدما تابع فاغنر عرضية من ريناتو سانشيز من الجهة اليسرى.

وساهم البرتغالي بشكل أساسي في حركة بايرن في الشوط الأول، واستحصل على ركلة جزاء بعد دقائق من الهدف الأول، اثر تعرضه للعرقلة من قبل دانيال فلوتمان، ترجمها مولر بنجاح على يسار حارس المرمى نيكلاس هايمن. وبعد مرور عشر دقائق على الهدف الثاني، استحصل بايرن على ركلة جزاء ثانية وهذه المرة بعد تعرض ليون غوريتسكا لدفعة في المنطقة المحرمة من قبل البوسني آزور فيغلاتيش. وانبرى سانشيز لهذه الركلة، الا أن تسديدته القوية ارتدت من عارضة مرمى هايمن (23).

وبعدما بدا أن بايرن الذي دفع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بمعظم أساسييه مثل الحارس مانويل نوير ومولر والفرنسي فرانك ريبيري والاسباني تياغو ألكانتارا والنمسوي دافيد ألابا، سيمضي نحو تحقيق نتيجة سهلة، رفع رودينغهاوزن من أدائه في القسم الثاني من الشوط الأول. وسنحت لانغلمان فرصة خطرة في الدقيقة 25، عندما انسل بالكرة الى منطقة بايرن بعد تخطي المدافع نيكلاس سوله، الا أنه سدد خارج القائم الأيسر لمرمى نوير. وأتيحت لبايرن فرصة توسيع الفارق في الدقيقة 28، الا أن تسديدة غوريتسكا من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها هايمن بنجاح. ودخل لاعبو رودينغهاوزن الشوط الثاني مصممين على محاولة تقليص الفارق، وكانوا قريبين من ذلك بعد نحو 15 ثانية فقط على البداية، الا أن تسديدة انغلمان من داخل المنطقة علت مرمى نوير.

ولم ينتظر المضيف طويلا لتسجيل هدفه الأول، وأتى في الدقيقة 50 عندما ارتمى ماير لكرة عرضية متقنة من كيلفن لونغا من الجهة اليمنى، وحولها بالقدم في مرمى نوير، رغم محاولة البرازيلي رافينيا عرقلته. وهو الفوز الرابع تواليا لبايرن في مختلف المسابقات بعد تعادل وخسارتين في البوندسليغا أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، وسيواصل مشواره في مسابقة الكأس التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام اينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه حينها كوفاتش نفسه. ويسعى بايرن الى لقبه التاسع عشر في كأس ألمانيا والأول منذ 2016.

وفي المباريات الأخرى التي أجريت في الدور الثاني، خرج أولم من الدرجة الرابعة، والذي أقصى حامل اللقب اينتراخت فرانكفورت في الدور الأول، بخسارته أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف (أولى) بنتيجة 1-5.

وعلى رغم افتتاح أولم التسجيل في الدقيقة الأولى عبر أرديان مورينا، الا أن المضيف سجل خمسة أهداف أربعة منها في الشوط الأول، وذلك عبر مارفين دوخش (15 و70)، وروون هينينغز (33) والبلجيكي دودي لوكاباكيو (37 و43).

وفي المنافسات بين فرق الدرجة الأولى، فاز أوغسبورغ على ماينتس 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2). وأتت أهداف أوغسبورغ عبر شتيفان بيل (40 خطأ في مرمى فريقه) والنمسوي ميكايل غريغوريتش (86) والبرازيل كايوبي (105)، مقابل هدفين للكيني-النمسوي فيليب مويني (19) والسويدي روبين كايسون (45).كما فاز فولفسبورغ على هانوفر 2-0 بهدفين للسويسري ادمير محمدي (20) والهولندي فاوت فيغهورست (90+3).كما فاز هرتا برلين على دارمشتاد (درجة ثانية) 0-2 بهدفين للبوسني وداد ايبيسيفيتش (64) وماكسيميليان ميتلشتاد (88) بعد دقائق من دخوله.

