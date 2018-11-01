دوليه

خرج ليل ومونبلييه، ثاني وثالث ترتيب الدوري الفرنسي تواليا، بشكل مفاجئ من الدور الثالث لكأس الرابطة الفرنسية، بخسارة الأول أمام مضيفه ستراسبورغ 0-2 والثاني أمام ضيفه نانت 0-3 أول من امس.

في المباراة الأولى، سجل يوسف فوفانا (13) وديميتري لينار (81) هدفي ستراسبورغ الذي يحتل المركز السابع في ترتيب «ليغ 1»، في مباراة خاضها الفريقان في غياب عدد كبير من لاعبيهما الأساسيين.

وتأتي خسارة ليل قبل أيام من حلوله غدا ضيفا على حامل اللقب والمتصدر باريس سان جرمان في مباراة قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي، علما أن فريق العاصمة يبتعد بفارق ثماني نقاط في الترتيب، بعد تحقيقه رقما قياسيا بالفوز في كل مبارياته منذ بدء الموسم.

وتأتي هذه الخسارة بعد خمسة انتصارات متتالية لليل في الدوري.الى ذلك، حقق نانت نتيجة مفاجئة أيضا بتأهله الى الدور ثمن النهائي، بفوزه الكبير على مضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة. وتفوق نانت بأهداف المالي خليفة كوليبالي (58) والغاني عبد المجيد واريس (80) والأرجنتيني ايميليانو سالا (90+3) من ركلة جزاء، علما أن مونبيلييه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي بدرو منديش في الدقيقة 74 لضربة على وجه لاعب نانت البرازيلي أندري جيروتو.

وهو الفوز الثالث تواليا في مختلف المسابقات لنانت الذي يقوده منذ مطلع أكتوبر، المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلودزيتش، بعد تفوقه على تولوز برباعية نظيفة وأميان 2-1 في الدوري المحلي.

وقال خليلودزيتش بعد الفوز «الفريقان قدما شوطا أول سيئا لاسيما على المستوى الفنى. من جهتنا، قدمنا شوطا ثانيا أفضل. في كل مرة صنعنا فيها تمريرات سريعة، خلقنا حركة مثيرة للاهتمام لمحاولة التسجيل». أضاف «هذا فوز منطقي أمام فريق يحقق نتائج ممتازة في الفترة الأخيرة».

وتلقى مونبلييه الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن المتصدر باريس سان جرمان، خسارة مفاجئة هي الأولى له هذا الموسم منذ خسارته 1-2 أمام ديجون في 11 أغسطس الماضي في المرحلة الأولى من «ليغ 1».

