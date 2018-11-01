دوليه

أكد نادي ليستر سيتي أول من امس أنه سيخوض مباراته المقررة بعد غد ضد مضيفه كارديف سيتي ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز، والتي تأتي بعد أسبوع من مقتل مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم مروحيته.

وسبق لليستر المتوج بلقب الدوري عام 2016، أن أعلن ارجاء مباراة كانت مقررة أول من امس ضد ساوثمبتون ضمن الدور الرابع لكأس رابطة الأندية المحترفة، على خلفية مقتل سريفادانابرابا وأربعة آخرين في تحطم المروحية التي كانت تقلهم في موقف السيارات التابعة لملعبه «كينغ باور ستاديوم»، بعيد اقلاعها من على المستطيل الأخضر في أعقاب مباراة ضد وست هام (1-1) في المرحلة العاشرة. وأشار ليستر الى أن مباراة كارديف ستسبقها دقيقة صمت، كما سيضع اللاعبون رباطا أسود اللون على سواعدهم حدادا على رجل الأعمال. وأكد ليستر في بيان أن المباراة ضد كارديف «ستقام كما هو مقرر بعد غد، مع مواصلة النادي تكريم رئيس مجلس ادارته الراحل»، مشيرا في بيان الى أن الموعد الجديد لمباراته المؤجلة ضد ساوثمبتون سيعلن لاحقا.

واستحوذ سريفادانابرابا الذي يشغل نجله أياوات منصب نائب رئيس مجلس الادارة في ليستر، على النادي عام 2010 عندما كان لا يزال في الدرجة الانكليزية الأولى (الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز)، وساهم في تطويره لحين العودة الى دوري الأضواء عام 2014، واحراز اللقب بعد عامين. الى ذلك، أعلن الاتحاد البلجيكي للعبة أن نادي لوفان المشارك في الدرجة الثانية، والمملوك أيضا من رجل الأعمال الراحل، أرجأ مباراة مقررة أمس مع منافسه لوميل، حتى الرابع من ديسمبر.

