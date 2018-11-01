دوليه

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه سانت أندرو من الدرجة الرابعة 1-0 أول من امس في ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس ملك اسبانيا، بينما قلب فالنسيا تأخره أمام مضيفه ابرو من الدرجة الثالثة لفوز 2-1.

في المباراة الأولى، سجل للفائز المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنز (33) اثر تمريرة بينية متقنة من فيتولو الى داخل منطقة الجزاء.وقاد أتلتيكو الذي افتقد عددا من نجومه، مساعد المدرب الأرجنتيني جيرمان بورغوس، ذلك أن المدرب دييغو سيميوني تابع المباراة من المدرجات لتنفيذه عقوبة بالايقاف.

وكاد أصحاب الأرض يدركون التعادل في الدقائق العشر الأخيرة لولا تألق الحارس أنطونيو أدان في صد كرة سددها البديل الحاجي باندي كانتي من غامبيا من داخل المنطقة، وتكفل عارضته بكرة خطرة تلتها. وقلب فالنسيا تأخره أمام ابرو لفوز في الدقائق الأخيرة، بفضل سانتي مينا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 71 و79، بعدما كان أصحاب الأرض قد تقدموا عبر جون أميليبيا في الدقيقة 62. وخاض ابرو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد الظهير البرازيلي تياغو بورتوغا.

وتعادل ليغانيس وضيفه رايو فايكانو 2-2.

وتقدم الضيوف باصابتين نظيفتين عبر ألفارو غارسيا (16) وألكسندر أليغريا (21). فيما عادل المغربي يوسف النصيري لأصحاب الأرض (31 و72). كما تعادل ليفانتي مع مضيفه لوغو من الدرجة الثانية 1-1. وتقدم المضيف عبر كريستيان هيريرا (11)، وعادل الضيوف عبر بورخا مايورال (53).