دوليه

تأهل بورنموث الى الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الانكليزية، بفوزه أول من امس على ضيفه نوريتش سيتي (درجة ثانية) 2-1.وسجل هدفي بورنموث فيليكس ستانيسلاس (39) وستيف كوك (72)، مقابل هدف للأماني أونل هرنانديز في الدقيقة 70. كما بلغ الدور نفسه بورتون ألبيون (درجة ثالثة) بفوزه على نوتنغهام فوريست (درجة ثانية) 3-2، في حين أرجئت مباراة ليستر سيتي وساوثمبتون في أعقاب وفاة مالك ليستر رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم طائرته المروحية السبت قرب ملعب النادي، بعد اقلاعها منه اثر مباراة ضد وست هام في الدوري الممتاز. ويلتقي اليوم مانشستر سيتي مع وفولهام.

