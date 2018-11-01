دوليه

تعرض اللاعب الاسباني تياجو الكانتارا لاصابة في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ الألماني اول من امس أمام نظيره رودينغاهوسن في بطولة كأس ألمانيا والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1. واستبدل النجم الاسباني قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء.

وقال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، في تصريحات لشبكة «ايه أر دي» التليفزيونية الألمانية عقب المباراة: «علينا أن ننتظر حتى نعرف ما الذي يعانيه، الأمر لا يبدو جيدا». وغادر الكانتارا ملعب اللقاء متكئا على عكازين، حيث أكد مدير الكرة في بايرن ميونخ، حسن صالحميديتش، قائلا: «سيكون غيابه الآن أمرا مريرا».

واضطر كوفاتش الى اراحة العديد من اللاعبين مثل خاميس رودريغيز وجيروم بواتنغ لمرضهما وآريين روبن الذي يشكو من اصابة في الظهر وماتس هومليس الذي يعاني من بعض المتاعب البدنية أيضا. هذا بالاضافة الى كينغسلي كومان و كورينتين توليسو المقرر غيابهما لفترة طويلة للاصابة. ويستضيف بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني في البوندسليغا هذا الموسم، منافسه فرايبورغ على ملعبه بعد غد في الجولة العاشرة من المسابقة.