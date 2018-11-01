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دوليه

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«ريمونتادا» تاريخية لريفربليت


تأهل ريفر بليت الأرجنتيني الى نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس بعدما حقق «ريمونتادا» (أى عودة ) تاريخية أمام مضيفه غريميو البرازيلي وفاز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول من امس في اياب الدور نصف النهائي للبطولة. وخطف ريفر بليت بطاقة التأهل في الدقيقة 95 عندما سجل هدفه الثاني في اللقاء من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد «فار». ويتطلع ريفر بليت الى الفوز بلقبه الخامس في كأس ليبرتادوريس وذلك عندما يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين بوكا جونيورز وبالميراس.


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