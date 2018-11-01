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تستضيف حلبة رالي كروس في مدينة الكويت لرياضة المحركات اليوم النسخة الخامسة والعشرين من رالي الكويت الدولي (الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) المعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وذلك بعد عامٍ من الغياب.

وهذه اول مرة تستخدم فيها الحلبة الجديدة لاستضافة حدث معترف به من الاتحاد الدولي للسيارات. وينظم نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات الرالي بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات برئاسة د. عماد بوخمسين والهيئة العامة للرياضة تحت اشراف الاتحاد الدولي للسيارات.

ويخوض السائقون مرحلة استعراضية خاصة خاضعة للتوقيت في 04:00 مساء اليوم من اجل تحديد ترتيب المنطلقين. ويشارك في الرالي 14 متسابقا من بلدان مختلفة يتقدمهم القطري ناصر بن صالح العطية الذي يسعى لتحقيق لقبه الاقليمي الـ 14، خلال مسيرته في البطولة التي تعود لـ 28عاماً، وسيجلس الى جانبه ملاحه الدائم الفرنسي ماثيو بوميل، حيث جاء اسمهما في اعلى قائمةٍ للمشاركين ضمت اسماءً من قطر والكويت ولبنان والأردن وفرنسا وتشيكيا وايطاليا والبرتغال. وسيجلس السائق الكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري، في سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفوليوشن 10، حيث سجل الظفيري اسمه على رأس قائمة المشاركين في سيارات المجموعة «ن»، ويتطلع الظفيري للظفر بلقب الفئة الثانية «أم اي آر سي 2» للمرة الرابعة في مسيرته، علماً بأنه كان منافساً للعطية على لقب البطولة نفسها في العام الماضي. والى جانب الظفيري، ضمت القائمة سائقين كويتيين آخرين، منهم: جاسم المقهوي ومبارك الظفيري وفارد المطيري ومبارك الظفيري. وسيشهد الرالي مفاجأةً تتمثل بعود القطري ناصر بن خليفة العطية، الرئيس السابق للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية «كيو ام ام اف»، والنائب السباق لرئيسي الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، والاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم». أما بالنسبة للسائق التشيكي فيوتيش شتايف، فإنه يعلم بأن عليه الفوز بلقب هذا الرالي لكي يبقي على آماله في احراز لقب البطولة حيةً. كما ضمت القائمة سائقين مثل القطري راشد النعيمي، الفائز بلقب رالي قطر الدولي الموسم الماضي، والثنائي الأردني ايهاب الشرفا وخالد جمعة، الفائز بلقب بطولة الأردن الوطنية للراليات اعوم 2015 و2016 و2018، والسائق العماني عبد اللـه الرواحي، المنافس الدائم في فئة «أم آر سي 2»، والسائق اللبناني هنري قاعي، متصدر ترتيب الفئة الثالثة «أم آر سي 3». ويترأس اللجنة المنظمة للرالي الشيخ عذبي النايف رئيس لجنة الرالي في نادي باسل الصباح.فيما تقع مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان، وأنجزت الحلبة خلال 14 شهرا، ويعتبر المشروع نتيجة رؤيةٍ من الديوان الأميري، وحققه على ارض الواقع مصمم حلبات السباق الشهير المهندس الألماني هيرمان تيلكه.

د.عماد بو خمسين يشكر صاحب السمو

وجه رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بو خمسين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على توجيهاته بإنشاء مدينة الكويت لرياضة المحركات التي افتتحت في 28 مارس الماضي، مضيفا ان هذه المدينة التي تستضيف اليوم منافسات رالي الكويت تعد معلماً رياضياً رائعاً.

ورحب بوخمسين بضيوف الكويت من المشاركين في الرالي، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات، وآملاً إقامة مزيد من الفعاليات الخاصة برياضة المحركات على أرض الكويت في الفترة المقبلة.

وتطلع د. عماد إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات من أجل تنظيم مزيد من الفعاليات، مؤكداً ان الكويت تمتلك الكوادر القادرة على تنظيم بطولات ناجحة في المستقبل بالتعاون مع المنظمات الدولية.

7 حلبات في المدينة

تضم مدينة الكويت لرياضة المحركات سبع حلبات سباق مختلفة، منها حلبة سباق رئيسية مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بطول 5.61 كيلومترات، كما تتضمن مرافق لسباقات الدراغ والكارتينغ والموتوكروس والراليات وسباقات تسلق الكثبان الرملية «التطعيس».

ويمكن لمدرجات الحلبة استيعاب ثمانية آلاف متفرج، الى جانب قاعات لكبار الضيوف، ومرافق اعلامية، و32 موقف صيانة لسيارات السباق، وموقف سيارات يستوعب 3300 مركبة.

ونفذت حلبة السباق شركة آريزونا الوطنية بالتعاون مع تريمبل، الشركة المتخصصة في تقنيات التحكم الآلي. وفي 2016، انطلق رالي الكويت الدولي على حلبة سرب للكارتينغ، قرب مدينة الكويت، ولكن قرر منظمو الرالي هذه المرة الاستفادة من مرافق حلبات السباق الممتازة من اجل استضافة فعاليات الراليات، تماماً كما فعل نظراؤهم في قطر وأبوظبي اذ تستضيف حلبة لوسيل الدولية في قطر كلاً من راليي قطر الدولي وقطر الصحراوي «كروس كانتري»، فيما تستضيف حلبة مرسى ياس في ابو ظبي، اعتيادياً، حفل انطلاق واختتام تحدي ابوظبي الصحراوي.

استطلاع المسار

أجرى المتسابقون المشاركون في

رالي الكويت الدولي امس استطلاعاً للمسار، بهدف التعرف عليه وتدوين الملاحظات.

كما سيسمح لهم اليوم بالتحقق من المسار، قبل انطلاقة المراحل التنافسية، مع خوض المرحلة الخاصة الاستعراضية في 04:00 عصر اليوم، وذلك بعد حفل الافتتاح، على حلبة سباق مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ناصر بن صالح معجب بالحلبة الجديدة

أبدى السائق القطري ناصر بن صالح العطية، متصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات، اعجابه بمكان الانطلاق الجديد في الكويت، وقال خلال زيارته للحلبة: «انها منشأة ممتازة، وأنا متأكد بأنه سيكون لها مستقبلٌ زاهر في عالم رياضة السيارات». كما ابدى الدراج الأردني في فئة التحمل عطا الحمود، الفائز بلقب فئة الدراجات النارية في باها الأردن، والذي سيشارك في رالي الكويت كملاح، اعجابه بالحلبة قائلاً: «لقد اثارت اعجابي للغاية، الحلبة وتصميمها، مواقف الصيانة، ومرافقها، جميعها حديثة».