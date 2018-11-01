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قال القطري ناصر بن خليفة العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات انه كره صراعات المناصب وقرر عدم الترشح مرة اخرى لأية مناصب رياضية محلية او دولية وعاد الى الحلبات بصفة متسابق بعد غيابه عن المشاركات لأكثر من 22 عاما.

وذكر بن عطية في تصريح لـ«النهار» انه جهز نفسه لمدة شهرين للمشاركة في رالي الكويت الدولي، مضيفا: «طورت لياقتي البدنية وأصبحت مستعد ذهنيا وبدنيا للمنافسات لأن رياضة السيارات فيها جانب كبير من الخطورة والحاجة الى التركيز فيها مهمة جدا بسبب السرعات العالية وارتفاع درجة حرارة السيارة من الداخل لعدم وجود مكيف بداخلها.

ونوه بأنه سيشارك في مزيد من الراليات في الفترة المقبلة في قطر وخارجها في ظل رغبته في العودة بقوة للمنافسات بعد سنوات طويلة انقطع فيها عن الرياضة وتفرغ للاعمال الادارية عبر مناصبه في قطر وعلى المستوى الدولي.

وعن توجهه من ممارسة كرة القدم الى رياضة السيارات قال: «كنت لاعب كرة قدم في نادي السد وحققت معه بطولات عديدة وانضممت الى منتخب قطر ومازلت احب كرة القدم جدا الا انني تركتها وتوجهت الى رياضة السيارات بسبب تعرضي للاصابة».

وعن الرابط بين كرة القدم ورياضات السيارات قال: «لا يوجد اي رابط بين الرياضتين فهما متختلفتان تماما وليس شرطاً لمن يتميز في الكرة ان يتميز في السيارات او العكس».

وكان بن خليفة وجهاً مألوفاً في الراليات الاقليمية في تسعينيات القرن الماضي. وهو خسر في عام 1993 لقب بطولة الشرق الأوسط، بعد تعادله نهاية الموسم في عدد النقاط مع مواطنه الشيخ حمد بن عيد آل ثاني، الذي استقر اللقب في جعبته كونه الفائز في الرالي الاطول مسافة الذي اشتملت عليه بطولة ذلك الموسم (الأردن).

وانتقل الى ضفة الأعمال الادارية في رياضة السيارات، بعد توقفه عن المشاركات الرياضية، وهو يتوق الآن للعودة للمنافسات، وخوض المراحل الخاصة.

وشارك ناصر بن خليفة قبل اعوام في منافسات رالي حائل الدولي، في سيارة لاند روفر، وسيستعين بالملاح الايطالي نقولا آرينا، الملاح السابق للسائق القطري الراحل مسفر المري، بطل موسم 2010، وذلك من اجل مساعدته خلال منافسات رالي الكويت الدولي.

من جهة اخرى اكد صالح بن خليفة العطية انه متابع جيد لمنافسات كرة القدم في الفترة الحالية وأنه يشجع يوفنتوس من الدوري الايطالي وبرشلونة من الدوري الاسباني، مضيفا انه على المستوى العربي يفضل الاهلي المصري. وأفاد بأن كرة القدم مازالت تحظى في نفسه بمكانة كبيرة رغم تركه لها واندماجه في عالم رياضات السيارات.

