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يلتقي العربي مع كاظمة في 07:55 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. وضمن الجولة ذاتها يستضيف الشباب نظيره الفحيحيل في 05:35 مساء، وفي التوقيت ذاته يحل التضامن ضيفا على النصر.

في المباراة الاولى يطمح العربي إلى تحسين ترتيبه حيث يأتي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الاهداف فقط عن القادسية الثالث. ويخوض الاخضر المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد حصده تسع نقاط من مبارياته الثلاث الماضية حيث تغلب على النصر 2-0 ثم هزم الجهراء 1-0 قبل أن يتخطى التضامن 1-0.

ويعول السوري حسام السيد مدرب العربي على اللاعبين: سليمان عبدالغفور واحمد رحيل واحمد ابراهيم وجمعة العنزي ومحمد فريح وعبدالله الشمالي وعلي احمد ومهند الانصاري وعلي مقصيد وفهد الرشيدي وحسين الموسوي.

وتمثل مباراة اليوم اختبارا حقيقيا للاخضر حيث يقدم كاظمة مستوى جيدا وهو يأتي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة ويطمح الى الفوز من اجل تحسين ترتيبه بعد أن سحق الشباب في الجولة الماضية 4-0. ويدرك مدرب كاظمة البرتغالي انتونيو اوليفيرا صعوبة لقاء اليوم لكنه يعول على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين ينتظر منهم نتيجة ايجابية يتقدمهم اللاعب مشاري العازمي.

وفي المباراة الثانية يلعب الفحيحيل والشباب المواجهة من أجل الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط حيث يأتي الشباب في المركز الثامن برصيد اربع نقاط والفحيحيل في المركز قبل الاخير برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق نقطتين عن الجهراء الاخير.

وفي المباراة الثالثة يريد النصر أن يواصل النتائج الايجابية بعد فوزه على الجهراء 1-0 في الجولة الماضية الا ان الخسارة الثقيلة امام الكويت في الجولة السادسة بنتيجة 0-4 مازالت تلقي بظلالها على الفريق. ويأتي النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

في المقابل، يرغب التضامن في تحسين وضعه حيث يأتي في المركز السابع برصيد اربع نقاط متقدما بفارق الاهداف فقط عن الشباب الثامن.

