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«طائرة العربي» تجاوز الجهراء

زيد خلف
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الخميس 01 نوفمبر 2018

حقق العربي انتصارا مستحقا على الجهراء 3-1 (25-17، 22-25، 25-15، 25-14) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي شهدت ايضا فوز الكويت على الساحل3-0 (25-18، 25-17، 25-22)، والقادسية على التضامن بالنتيجة ذاتها (25-22، 25-15، 25-15)، وكاظمة على الصليبخات (25-18، 25-14، 25-13)، والشباب على برقان (25-19، 25-23، 25-23) 3-0 ايضاً، والفحيحيل على اليرموك 3-1 (19-25، 29-27، 25-19، 28-26). وبهذه النتائج اصبح رصيد العربي والكويت والقادسية وكاظمة 6 نقاط لكل منهم من 3 انتصارات دون اي هزيمة، فيما يملك الجهراء 5 نقاط من انتصارين وهزيمة، و4 نقاط لكل من التضامن الساحل، الفحيحيل، والشباب من انتصارين وهزيمتين، وأخيراً اليرموك والصليبخات وبرقان بـ 3 نقاط من 3 هزائم.


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