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أجمع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح الكويت حق التصويت في «الكونغرس» المنعقد حاليا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

من جانب آخر، أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم أمس تلقيه دعم غالبية الاتحادات الوطنية في اطار سعيه لولاية جديدة، مشددا على ضرورة أن تحافظ الانتخابات

المقررة العام المقبل على «مبادئ اللعب النظيف».

وكان الشيخ سلمان قد أعلن في سبتمبر الماضي، ترشحه لولاية جديدة في المنصب الذي يتولاه منذ العام 2013. وأتى هذا الاعلان بعد نحو شهر من اعلان السعودي عادل عزت، استقالته من منصبه على رأس الاتحاد المحلي في المملكة، تمهيدا للترشح للمنصب القاري. وفي كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال الشيخ سلمان «أنا أسعى للحصول على دعمكم لاعادة انتخابي في أبريل المقبل»، مضيفا «أنا ممتن جدا لرسائل الدعم والتشجيع التي وصلتني من 40 من اتحاداتنا الأعضاء». ويتألف الاتحاد الآسيوي من 47 اتحادا، بينها 46 يحق لها التصويت.وشدد الرئيس البحريني للاتحاد الآسيوي، على أهمية اجراء الانتخابات المقبلة وفق «أعلى معايير النزاهة» ودون تدخل من أطراف «خارجية».

وأوضح «كما تعرفون فان انتخاباتنا كانت تعتمد دائماً على مبادئ اللعب النظيف، واحترام القواعد والتعليمات، ونحن في الاتحاد الآسيوي، اكتسبنا سمعة ايجابية وصورة حسنة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو الأمر الذي يفرض علينا المحافظة على تلك المكتسبات وعدم السماح بتدخل أو تأثير أية أطراف خارجية في انتخاباتنا».

وتابع «يجب أن نكون أقوى في مواجهة هذا الأمر»، مشددا على ضرورة أن تكون الاتحادات الوطنية «حرة في ممارسة حقوقها من أجل صالح اللعبة، ويجب أن نتذكر أن هذه أسرة كرة القدم الآسيوية، ويجب أن تحافظ عائلتنا على تماسكها». ويرأس الشيخ سلمان الاتحاد منذ مايو 2013 عندما انتخب في هذا المنصب خلفا للقطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة عن أي نشاط كروي على خلفية اتهامات بدفع رشى لدعم ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا).

