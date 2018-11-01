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خسر منتخب هوكي الجليد للسيدات أولى مبارياته في بطولة بانكوك للعبة أمام نظيره دي بي مانتس من هونغ كونغ اول من امس في افتتاح البطولة التي تشهد مشاركة عدد من الفرق تمثل عددا من الدول الآسيوية.

وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية رئيس الوفد المشارك في البطولة خالد المطيري ان الفريق خسر المباراة أمام منافسه المدجج باللاعبات المحترفات من قارتي أوروبا وأميركا الشمالية بنتيجة ستة أهداف دون مقابل. وأضاف المطير أن لاعبات الكويت بذلن جهدا طيبا في المباراة الا أن قوة الفريق المنافس وخبرتهن القليلة في البطولات الخارجية حال دون تحقيق نتيجة أفضل. وأكد أن مشاركة فتيات الكويت في مثل هذه البطولات التي تضم نخبة من الفرق الآسيوية القوية يسهم في تطوير مستواهن الفني واعدادهن للمنافسات المقبلة، مشيرا الى أن نادي الألعاب الشتوية حريص على تطوير جميع فرقه الرياضية.

