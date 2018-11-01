محلية

حسب ما سمعنا وقرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي بأن مجلس الامة قد عدل على مادة النصاب القانوني لدعوة الجمعية العمومية، وان تكون لمرة واحدة؟ كيف ولماذا؟ وهل هناك ما يضمن حضور هذا العدد لكي تعقد هذه الجمعية (التي دمرت الرياضة الكويتية)؟ ولنفرض ان لم يتواجد العدد المطلوب فمن له الحق في البت في هذه الجمعية هل هيئة الرياضة ام اللجنة الاولمبية المحلية أو الدولية؟ رجعنا الى المربع الاول لقانون 26/2012.

رجاء لا تعدلوا قوانين بنظام الترقيع لاننا تعبنا ونريد عودة الرياضة الى وضعها الطبيعي! فقد وافقت اللجنة الاولمبية الدولية على النظام الاساسي الاسترشادي دون أخذ رأي الاندية الرياضية (صاحبة الحق في اقرار هذا النظام). وهي خطوة من شأنها ان تعجل بموعد انتخابات الاندية اذا ما استطاعت ان تقر نظامها الاساسي (بالاقلية المطلقة التي اقرها مجلس الامة)... انا اتوقع ان تتواجد بعض العراقيل البسيطة في هذا الشأن وذلك لمصالح انتخابية قادمة لانهم غير جاهزين الى الان ويحتاجون الى وقت للملمة الاصوات التي خسروها.

ورسالتي للحكومة الرشيدة : طالما وافقتِ على شروط خارطة الطريق فلا تجعلي المباني الرياضية عقبة لانهاء هذا الايقاف القسري...! فعندما نوافق على تشكيل اللجان المؤقتة أخيراً فهذا يعني بأنهم سيديرون النشاط الرياضي المحلي... فأين يجتمعون؟ وهل سيكون لديهم وسائل اتصال وسكرتارية ومواصلات وميزانية ام انهم فقط لجنة شفافة لا يسمح لها بالتواجد في ملاعب الاندية والاتحادات. واذا كان هناك قضايا ومحاكم بينكم وبينهم لتحل بأسرع وقت ممكن لان الحكومة تملك كل الامكانات التي من شأنها ان تسهل من رفع الايقاف الدائم... فأرجو ألا تكون المباني قضية اخرى في موضوع الايقاف... والله من وراء القصد.

