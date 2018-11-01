دفتر أحوال

استمراراً لانجازات رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي في تأمين الحدود ومنع تهريب الممنوعات الى البلاد، استطاعوا مساء أول أمس احباط محاولة تهريب 49 ألف حبة مخدرة نوع «كبتاجون» الى البلاد مخبأة بطريقة سرية وذكية اسفل دورة مياه باص نقل مسافرين قادم من العراق.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي أن معلومات وردت الى مساعد مراقب جمركي العبدلي مبارك الشلاحي تفيد بان عصابة في العراق تخطط لتهريب كمية من الحبوب المخدرة الى البلاد، وبعد قيام أفراد العصابة بتلغيم باص نقل مسافرين بالحبوب المخدرة عن طريق وضعها في أماكن سرية اسفل دورة المياه داخل الباص، تم ابلاغ المراقب الشلاحي الذي وفور وصول الباص الى منفذ العبدلي كان في انتظاره حيث تم التدقيق بعملية التفتيش اليدوية للباص، وبعد تفتيش دورة المياه بداخله عثر على مخابئ سرية أسفلها وبفتحها عثر على أكياس مليئة بالحبوب المخدرة نوع «كبتاجون» قدر عددها بـ 49 ألف حبة.

وعليه تم التحفظ على السائق وتحريز الحبوب الخدرة وإحالته الى الجهات المختصة.

