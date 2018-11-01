دفتر أحوال

تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على وافدين من الجنسية المصرية يمارسان السحر والشعوذة والدجل في منطقة المهبولة وضاحية فهد الأحمد والعثور لديهما على ادوات السحر والدجل وارقام لهواتف مواطنات ومقيمات تعاملوا معهم مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ«النهار» بأن معلومات وردت لرجال الادارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن وافدين من الجنسية المصرية يقومان بأعمال السحر والشعوذة والدجل للنساء مقابل مبالغ مالية، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم تحديد سكن المتهمين، حيث تبين بأن المتهم الأول يسكن شقة في منطقة المهبولة، وبعد مداهمتهما والقاء القبض عليهما تم العثور بحوزته على ادوات السحر والشعوذة وارقام هواتف مواطنات ومقيمات يأتين له طالبين عمل لهم سحر مقابل مبالغ مالية، كما تمت مداهمة شقة المتهم الثاني في ضاحية فهد الأحمد والعثور بحوزته على طلاسم وادوات دجل وشعوذة.

خلال التحقيق مع المتهمين اعترفا بأنهما يقومان بأعمال السحر والشعوذة واعطاء طلاسم للمواطنات والمقيمات اللاتي يأتين له مقابل مبالغ مالية.

وعليه وبعد الانتهاء من التحقيق تمت احالتهما والمضبوطات الى الجهات المختصة.

