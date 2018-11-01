دفتر أحوال

الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس وافد عربي يعمل مدير محاسبة في مبرة خيرية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعدما قام بتزوير محررات بنكية والاستيلاء على مبلغ 27 الف دينار من مبرة خيرية، وقضت مجددا ببراءته مما اسند اليه.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه ارتكب تزويراً بطريق الاصطناع في ورقة من اوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هم خمسة اشعارات ايداعات نقدية بنكية والمنسوب صدورهم الى احد البنوك المحلية بمبلغ 27 الف دينار المزمع ايداعهم بحساب مبرة خيرية بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه تزويرهم بـــأن اصطنعهم على غرار المحررات الصحيحة منها وليس صدورها زوراً للبنك وذلك على خلاف الحقيقة والتي أعدت تلك المحررات لاثباتها وقدمها لجهة عمل المجني عليها مستقلاً عمله بتلك الجهة مديراً لحساب وقف المبرة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور وكانـت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

كما اسند له انه توصل بطريق التدليس الى الاستيلاء على 27 الف دينار والمملوكة للجهة المجني عليها التابعة لمبـرة خيرية وذلك بايهام المختصين بالجهة المجني عليها انفة البيــان بوجود واقعة غير موجودة بايجاد سندات دين لا حقيقة لها على البنك لصالح الجهة المجني عليها اشعارات الايداع لتلك المبالغ المزورة موضوع التهمة الأولى وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي مع المتهم ودفعت بأسباب الاستئناف أولا الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

ودفعت الخربوطلي بانتفاء اركان جريمة التزوير في محرر عرفي، كما دفعت بانتفاء اركان الجريمة.

وطالبت الخربوطلي بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكلها مما اسند اليه.

