دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح بحبس «أم» لمدة شهر مع الشغل والنفاذ لسبها وقذفها لأبنائها اثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم المدرسية استعدادا للاختبارات.

وجاءت تفاصيل هذه القضية في بلاغ تقدم به والد الابناء الى المخفر المختص بعد ان سئم من طريقة معاملة الام لأبنائها حيث انها كثيره الاعتداء عليهم قولا وفعلا خاصه اثناء تدريسهم مما يؤثر ذالك على حالتهم النفسية وكانت تقول لهم اثناء التدريس كلمات بذيئة جداً من بينها «ادرس يا حمار».

وحضر المحامي مصطفى ملا يوسف امام دائرة الجنح وترافع مؤكدا اركان الجريمة بحق المتهمة وأيد دفاعه بأدله الاثبات منها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيئ لأبنائها بألفاظ قذرة وكذلك تحريات المباحث التي اكدت التهمة ولا سيما اقوال الابناء، واكد المحامي مصطفى على اهمية تطبيق القانون في منع كل اساءة تجاه الابناء حتى وان كانت تلك الاساءة من والديهم وان قانون الطفل الصادر في 2015 يجب ان يطبق بحذافيره لمنع اي اساءة الى الاطفال.

