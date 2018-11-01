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يتلقى الانسان في حياته كما هائلا من المعلومات الصحية التي تحذره من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، لكن هذه النصائح لا تستند الى أي أساس علمي في كثير من الأحيان.

ومن بين الخرافات الشائعة تلك المتعلقة بمرض السرطان ومن أبرزها أن جهاز التسخين «المايكرويف» يسبب المرض المخيف بسبب الأشعة، فيما يوضح الباحث بمعهد NSW للسرطان، دافيد كارو، أن هذا غير صحيح.

ويضيف البروفيسور كارو أن الانسان الذي يستخدم المايكرويف على النحو الصحيح فيقوم بادخال الأواني المسموح بها ويراعي نوع الأغذية لا يعرض نفسه لأي خطر. وأوضح أن الأشعة التي تصدر عن المايكرويف أقل بكثير من الحد الذي يستطيع الحاق الضرر بالصحة، وأشار الى أن الجهاز لا يستطيع احداث تغيير في جزيئات الطعام. وفي خرافة ثانية، يروج البعض أن حمالة الصدر تزيد عرضة المرأة للاصابة بسرطان الثدي، وهذا الأمر غير مثبت علميا، حسب البروفيسور كارو، لأنه مجرد ملاحظة صدرت في كتاب منشور خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويروج البعض فكرة مغلوطة عن مزيل العرق فيُقال انه يسبب السرطان بسبب تسرب مواد كيماوية الى الجسم عن طريق المسام، لكن هذا مجرد كلام بلا أسانيد، فالباحث يقول ان هذه المنتجات تضم بالفعل أملاح الألمنيوم لكنها تعمل على وقف غدد العرق دون التأثير على العقد اللمفاوية.

في غضون ذلك، كشفت دراسة دنماركية جرت على مدى 18 سنة شملت عينة من 350 ألف شخص أنه لا وجود لصلة مباشرة بين استخدام الهاتف المحمول والاصابة بمرض السرطان.

وبخلاف ما هو معتقد، لا تسبب مادة الفلوريد التي تضاف الى الماء أمراض السرطان لدى الانسان، وهذا ينطبق أيضا على عدد من المشروبات والمحليات الصناعية التي كثيرا ما تحاط باشاعات مخيفة. ويرى البروفيسور كارو أن استهلاك هذه المنتجات على نحو عقلاني، ودون افراط، لا ينذر الانسان بأي مرض خطير مثل السرطان، بحسب موقع «بادي آند ساول».

