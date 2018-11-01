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بعد ما يربو على قرن ونصف القرن من حدوثها وما أسفر عنها من تداعيات، حذر علماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة، التي وقعت في القرن التاسع عشر، وقتلت 50 مليون شخص، قد تحدث مرة أخرى، وتكون لها عواقب أكثر خطورة.

وكان الجفاف الذي عرف بـ«الجفاف العظيم»، قد بدأ في عام 1875، ودمر المحاصيل الزراعية في آسيا والبرازيل وأفريقيا، ما أدى الى مجاعة واسعة فتكت بحياة 50 مليون شخص.

وتُعتبر المجاعة العالمية التي جاءت مع الجفاف العظيم بين عامي 1875 و1878، واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في التاريخ.

وحذر العلماء من أنه اذا حدث ذلك مرة أخرى في الوقت الحاضر، فانه سيكون «أسوأ بكثير»، حسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وبالنظر الى الاحتباس الحراري الذي يشهده كوكب الأرض، فان أبحاثا جديدة تشير الى أن موجات الجفاف المماثلة التي قد تسببها ظاهرة «ال نينيو»، أو غيرها من الأحداث الطبيعية، ستكون أكثر كارثية مما كانت عليه في الماضي، ما سيؤثر بشكل صادم على نظام الأغذية العالمي.

