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استؤنف العمل في بناء السفينة تيتانيك 2 بعد أن كان قد توقف بسبب مشاكل مالية بين مصنعي السفينة والحكومة الصينية. وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس ان بامكان الراغبين في الانطلاق في رحلة على ظهر السفينة تيتانيك تحقيق رغبتهم بحلول عام 2022 والتي من المنتظر أن تكون نسخة من السفينة «آر ام اس تيتانيك» التي غرقت عام 1912. ومن المنتظر أن تتجهز سفينة تيتانيك 2 بعدد كبير من قوارب النجاة، كما ستعتمد على معدات ملاحة ورادارات حديثة مدعومة بتكنولوجيا حديثة. وبحسب شركة بلو ستار لاين، تتكون السفينة تيتانيك 2 من 9 طوابق تحتوي 835 مقصورة، بسعة 2400 راكب، وطاقم مكون من 900 فرد، كما ستتوفر درجات الأولى، والثانية، والثالثة، كما كان الحال في نسخة السفينة الأصلية. وعمد مصممو السفينة الجديدة الى تجهيز السفينة من الداخل بشكل مشابه تماما لتصميم سفينة تيتانيك الداخلي الأصلي.