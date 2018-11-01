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نشر الصندوق العالمي للحياة البرية، تقريرا جديدا له، قال فيه ان البشر قضوا على 60% من الحيوانات على كوكب الأرض، خلال السنوات الـ44 الماضية.

جاء ذلك بعد رصد تناقص أعداد 16 ألفا و704 حيوانات، تنوعت بين أكثر من 4 آلاف نوع، من البرمائيات والثدييات والطيور والزواحف، بين عامي 1970 و2014. وحول استمرار مثل هذه الكارثة الطبيعية، حذر التقرير من أن ذلك يهدد الحضارة الانسانية، بعد أن أرجع هذا التدهور الى خسارة المناطق الطبيعية والزراعة المكثفة والأنشطة المنجمية والتنمية الحضرية، وهي كلها تتسبب في ازالة الغابات واستنفاد الأراضي وتحريف استخدامها.

