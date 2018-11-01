ندى محمد صادق حسين، زوجة بدر أحمد المانع، 54 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة، ق2، شارع علي سلمان ابو كحيل، صالة دسمان، ت: 99100611، النساء: الروضة، ق2، ش23، م14، ت: 22517373

نورية مهنا محمد المهنا، أرملة راضي ياسر العنزي، 86 عاماً، شيعت، الرجال: القرين، ق5، ش16، م263، ت: 66659991، 90042002، النساء: العمرية، ق1، ش5، م7، ت: 97884202

شقحة حمد شهاب، أرملة سالم خرصان العجمي، 73 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 67700777، النساء: الفردوس، ق4، جادة 4، م7، ت: 99121121

منيرة ناصر عبدالعزيز الراشد، 11 عاماً، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 99998039، النساء: الشامية، ق5، شارع الطبري، م9 (أيام الأربعاء والخميس والجمعة)، ت: 99050506

سعيد فيصل مرزوق بن شملان المطيري، 83 عاماً، شيع، الرجال: (خيمة العزاء بجانب خزانات المياه - مقابل الفردوس)، ت: 66299990، النساء: سعد العبدالله، ق2، ش222، م10، ت: 97344432

زهرة غلوم حسين حسن دكسن، 77 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف (اليوم الموافق 1/11/2018 هو ثاني أيام العزاء، ت: 65536661، النساء: بيان، ق11، ش1، ج5، م13 (اليوم الموافق 1/11/2018 هو ثاني أيام العزاء)، ت: 65563334

فاطمة عبدالله عبدالرحمن الزيد، أرملة عجيل عبدالله العجيل، 83 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: ديوان العجيل، الروضة، ق1، شارع دمشق، ت: 99489999، النساء: الفحيحيل، ق10، شارع سالم صباح السالم، مقابل نادي الفحيحيل البحري، م3، منزل المرحوم عجيل العجيل، ت: 99644493

فرحان هادي فرحان العنزي، 71 عاماً، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق1، ش22، م5، ت: 66722679، 60068844، النساء: الفردوس، ق1، ش1، ج1، م36، ت: 55767788

حيدر غلوم جعفر حيدري، 86 عاماً، شيع، الرجال: الشعب ديوان الكنادرة، ت: 99667800، النساء: الدعية، ق1، ش10، م4

إنا لله وإنا إليه راجعون

