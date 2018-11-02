مال وأعمال

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية رأسمالية بلغت 1.35 مليار دينار تعادل 4.4 مليارات دورلار خلال 10 أشهر في الفترة من أول يناير 2018 الى 31 أكتوبر بالغة 28.59 ملياراً مقابل 27.24 ملياراً بنهاية العام الماضي 2017.

وفيما حققت البنوك مكاسب سوقية بلغت 1.75 مليار دينار خلال تلك الفترة من مستو ى 13.93 ملياراً الى 15.68 ملياراً بنهاية أكتوبر 2018، متصدراً بذلك مكاسب قطاعات السوق على وقع النتائج المالية التي حققها القطاع المصرفي بنهاية 9 أشهر.

وفيما تراجع قطاع الاتصالات بواقع 200 مليون دينار خلال الفترة المشار اليها بالغاً 3.2 مليارات مقابل 3.4 مليارات، فيما تراجعت أسهم العقار والاستثمار بواقع 400 مليون دينار. حيث تراجعت أسهم قطاع العقار بواقع 200 مليوناً بالغة 1.8 مليار فيما تراجعت أسهم قطاع الاستثمار بالغاً مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار.

وجاءت مكاسب السوق الرأسمالية على وقع عدة عوامل منها:

ارتفاع أسعار النفط خلال 6 شهور الأولى من العام المالي الحالي 2017/ 2018 والتي انعكست على الفوائض المالية بواقع 3 مليارات دينار في الميزانية والتي كان تأثيرها ايجابياً على أداء المشروعات التنموية.

ترقية البورصة لمؤشر فوتسي والتي من شأنها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 500 مليون دولار.

