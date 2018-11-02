مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً يهدف الى تقليص الاجراءات المتعلقة بكل الخدمات والتراخيص التي تقدمها « التجارة» وذلك عبر تحميل المستندات اللازمة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، لاستكمال خطة تحسين بيئة الأعمال علي ان يتم الرد على الطلبات في مدة لا تتجاوز 24 ساعة وذلك للاستفادة من النظام الالكتروني الذي اعدته الوزارة لتقديم خدمة سريعة حيث يمكن الرد الكترونيا عبر الموقع او من خلال رسالة نصية على الهاتف تفيد بوضع الرخصة، سواء بالحصول عليها أو رفضها لنقص في المستندات، أو عدم توافر الشروط اللازمة للحصول على الرخصة التجارية

مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن هذه الخطوة تهدف الى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، حيث استكملت وزارة التجارة، الاستعداد لتنفيذ قرار التراخيص للمحلات التجارية للمواطنين والأجانب الكترونيا، تمهيداً لالغاء التراخيص التقليدية «الورقية» بحلول يناير 2019 مؤكدةً أن «التجارة» ماضية في تعديل التشريعات بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول الى قوانين تخدم جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

واشارت المصادر الى ان خفض المدد الزمنية للتراخيص التجارية ساهم في تنمية ايرادات الوزارة وعزز من حجم التراخيص في ضوء اقرار هذه الحزمة من الاجراءات والتي تحدث عنها الروضان قائلاً: ان «اصدار الرخص الكترونيا يهدف الى تسهيل استخراج الرخص؛ دون حضور صاحب العلاقة، للوزارة حيث اتيحت له العملية فضلا عن ان سداد رسوم استخراجها يتم بطريقة الدفع الالكتروني «كي.نت».

