مال وأعمال

اختتمت البورصة تعاملات الأسبوع الحالي، بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة التداولات وخاصة في آخر جلستين من الأسبوع. وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.59% صعوداً الى النقطة 5069.36 مقارنة باقفال الأسبوع الماضي عند 5039.56 نقطة، بمكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 29.8 نقطة.

وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.66% باقفاله عند النقطة 5262.86، مقارنة باقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 5228.31، رابحاً أكثر من 34 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.45% خلال الأسبوع وصولاً الى النقطة 4718.04 رابحاً نحو 21.08 نقطة، مقارنة باقفال الأسبوع الماضي عند 4696.96 نقطة.

وشهدت البورصة ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى السيولة خلال الأسبوع الحالي؛ لتصل الى 70.23 مليون دينار مقابل 56.79 مليون دينار في الأسبوع الماضي بارتفاع 23.7%.

كما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 49.1%؛ لتصل الى 365.62 مليون سهم مقابل 245.29 مليون سهم في الأسبوع السابق مباشرة.

وزادت الصفقات بنهاية الأسبوع بنسبة 21.8%؛ لتصل الى 16.94 ألف صفقة مقابل 13.91 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.

