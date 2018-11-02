مال وأعمال

استمرت زيادة متوسط كلفة انتاج برميل النفط الكويتي ببعض مكامن انتاج النفط خلال السنة المالية 2017/2018، مقارنة بالسنة المالية السابقة 2016/2017، بنسبة وصلت الى 697.2% في بعض من تلك المكامن. وبلغت كلفة استخراج برميل النفط من أم نقا «تطوير الغاز» 10.029 دنانير مقابل 1.258 دينار للسنة المالية 2016/2017، بنسبة زيادة بلغت 697.22%، بينما بلغت كلفة استخراج البرميل من الصابرية «تطوير الغاز» 304 فلوس، مقابل 99 فلساً. وبلغت كلفة الاستخراج من حقل الروضتين «تطوير الغاز» 193 فلساً، مقابل 133 للسنة المالية السابقة، بينما بلغت كلفة الاستخراج من حقل الروضتين 99 فلساً، مقابل 82 فلساً في العام المالي السابق. وأشارت الشركة أنها عمدت الى التعاقد مع مستشار عالمي لدراسة الزيادة للسنوات العشر 2004-2014 والتي أوضحت بأن أكثر من 40% من تلك الزيادة تعود الى التضخم بالأسعار، وزيادة التكاليف التشغيلية للشركة، وهي نتيجة حرص الشركة على المحافظة على المصادر الهيدروكربونية والتي أصبحت مكلفة في ظل تأمين الانتاج الفعلي للشركة والعمل على زيادته وصولاً للهدف الاستراتيجي المنشود.

