مال وأعمال

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية على طلب شركة جياد القابضة، المُدرجة ببورصة الكويت، ادراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي. وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان الهيئة وافقة على الادراج في سوق دبي على أن تلتزم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وكانت الشركة تقدمت مطلع يوليو الماضي، بطلب الى هيئة أسواق المال ؛ للحصول على موافقتها بادراج أسهم «جياد» في سوق دبي المالي. وأقرت عمومية «جياد» في منتصف أغسطس الماضي، على تجديد موافقتها لادراج أسهم الشركة في بورصات خارج الكويت، على أن تتجاوز نسبة الأسهم المُراد ادراجها 40% من رأس المال.

