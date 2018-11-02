مال وأعمال

زار وفـد غرفـة تجـارة وصناعـة الكويـت صباح أول من أمس مقـر مشـروع جسـر الشيـخ جابـر بمنطقة الشويخ برئاسة علـي محمـد ثنيـان الغانـم - رئيس الغرفة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وكان باستقبالهم المهندس أحمد الحصان المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري، والمهندسة مي المسعد مديرة مشروع جسر الشيخ جابر، وفريق من مهندسي الهيئة، حيث تم اطلاع الوفد على عرض مرئي لمراحل انجاز المشروع وسير العمل فيه عن كثب وكذلك جولة ميدانية وتم تقديم شرح بالمعلومات المتعلقة بهذا المشروع الذي يعتبر من اهم

المشاريع القائمة عليها الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ومن جانبه ثمن الغانم الجهود المبذولة من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تحقيق وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر ضمن المشاريع الاستراتيجية المضافة لخطة التنمية والذي يعد صرحاً تنموياً جديداً للبلاد والذي يمثل رابطاً استراتيجيا بين الكويت والمنطقة الشمالية.

