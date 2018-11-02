مال وأعمال

شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في ورشة العمل التي قام بها مركز تدريب الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والتي كانت بعنوان «تعزيز الابتكار من خلال إدارة أفضل للملكية الفكرية» في دول مجلس التعاون والتي تم عقدها في الفتره من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي بمقر المركز بالكويت. وحاضر في الورشة مجموعه من الخبراء في الملكية الفكرية في منظمة (WIPO) و (USPTO) وهم تمارا نانا ياكارا، د. نبيه شرادي، جابريل جالياني ، بيت مهرافي.

وتطرقت الورشة إلى مجموعة من المصطلحات المهمة في مجال الملكية الفكرية وأهمية حفظ الابتكارات مما يعود بالنفع المادي والمعنوي على المبتكر، كما شرح المحاضرون دور منظمة الوايبو في ذلك مبينين انها تعمل على إيجاد القانون الدولي للملكية الفكرية من خلال إبرام المعاهدات الخاصة بذلك لتسجيل الحصول على الملكية الفكرية وأهمية حق الامتياز. كما أوضح المحاضرون كيفية تفعيل نظام الملكية الفكرية وحسن الإدارة لها، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لأهم مفاهيم الملكية الفكرية من العلامات التجارية ، براءات الاختراع و حقوق المؤلف.

