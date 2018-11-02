مال وأعمال

حصلت مجموعة الخليج للتأمين على «جائزة العلامة التجارية» من المنتدى العالمي للعلامة التجارية، وذلك خلال احتفالية أقيمت في قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن بحضور شخصيات دولية رائدة.

قال مدير أول للمجموعة إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين خالد السنعوسي «أنه من دواعي سرورنا الحصول على هذه الجائزة التي تمثل تقديراً للجهود التي نبذلها من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء والشركاء والمساهمين والارتقاء بالعلامة التجارية إلى أبعد الحدود. تسعى الخليج للتأمين على الدوام لتكون الخيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي تتواجد فيها، وقد كان عام 2018 تحديداً عاماً حافلاً بالإنجازات حيث استمرينا بتصنيفنا الائتماني الثلاثي من S&P (A-), A.M. BEST (A-) (A3) MOODYS، وكذلك حصلنا على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميّز الأعمال لنكون من أوائل الشركات الكويتية التي تحصل على هذه الجائزة. وهذا يعكس جهد مجموعة الخليج للتأمين وشركاتها التابعة بما يعكس جودة خدماتنا وتميّزها».

وتهدف مجموعة «الخليج» للتأمين إلى أن تصبح وجهة مرغوبة بشكل أكبر في قطاع التأمين مع التركيز بشكل أساسي على بناء العلاقات طويلة الأمد التي تتميز بالقوة وتقوم على الاحترام المتبادل.

