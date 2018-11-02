مال وأعمال

أعلنت شركة كريم، عن توفر خدماتها في محافظة الجهراء والتي تعد أكبر محافظة بالكويت وموطناً لأكثر من 563,000 ألف شخص. وأكدت شركة كريم أن توسعاتها الأخيرة هي بغرض توفير خيارات نقل عدة لتلبية احتياجات الجميع بأسعار مناسبة وكما أنها تعد خطوة ايجابية للوصول لأحد أهم أهدافها وهي ربط جميع المدن في الكويت وتوفير فرص عمل لسكانها. وقال خالد نسيبة، المدير العام لشركة كريم في مجلس دول التعاون الخليجي: «إن هدفنا الرئيسي هو توفير حلول فعالة وحل المشكلات المحلية في قطاع المواصلات لمساعدة أكبر عدد ممكن من سكان الكويت عبر خدمات مريحة ومضمونة وبأسعار مناسبة، وبإضافة محافظة الجهراء إلى قائمة المدن التى تعمل بها.

