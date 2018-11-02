مال وأعمال

كشفت احدث دراسة علمية عن اهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص في دول الخليج انه يوجد وعي مرتفع لدى الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الا انه يوجد ضعف في ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث نجد ان نسبة ادماجها في العمل الاستراتيجي قليلة.

وقال د. الرمضي بن قاعد الصقري المشرف العام للشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية و ورئيس خبراء المسؤولية الاجتماعية للاستشارات في عام 2017م الذي اعد الدراسة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بدول الخليج العربية الى انه تم التوصل الى مجموعة من النتائج وقد اشارت الدراسة الى الدور الذي بذلته دول اوروبا وأميركا في التسعينيات حول نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات المجتمع من خلال المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حتى اصبحت ثقافة في الفكر الاداري والمؤسسي في جميع المنظمات سواء المنظمات الحكومية او منظمات القطاع الخاص . وزاد انه بينما في العالم العربي تعتبر من المفاهيم الحديثة رغم انها ركن اصيل في تعاليم وقيم الدين الاسلامي الحنيف لاتزال في بداياتها وممارستها ضعيفة في نطاق المنظمات رغم انها في العشر السنوات الماضية اصبحت متداوله بشكل كثير في اوساط المجتمع حتى اصبح هناك وعي من منظمات الاعمال بأهميتها للشركات والمجتمع ولكن هذا الوعي لا يعكس التطبيق والممارسة في المنظمات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص رغم وجود بعض المبادرات من بعض الشركات ولكن لا ترتقى الى المستوى المأمول بحيث تصبح ضمن استراتيجياتها وهذا ربما يعزى الى الثقافة العامة للأعمال والتنظيم الاداري والسياسي .رغم وجود بعض التطور في مبادرات المسؤولية الاجتماعية من بعض منظمات لكن هذا التطور لا يزال بطيئاً.

وأوضح انه نظرا للتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها الواضح على أداء المنظمات وخصوصا التجارية منها يجعل المسؤولية الاجتماعية الخيار الانسب لمنظمات الاعمال التي ترغب في النمو الاستمرار للعمل في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وكذلك رؤى دول الخليج العربية التي تعول على مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل اساسي .

واشار الى ان هذه الدارسة تعتبر من الدراسات الوصفية الاستطلاعية في دول الخليج العربية على عينة قوامها (172) شخصاً في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنه عمان . واستخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي . وذكر ان الدراسة هدفت إلى التعرف على وعي الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية لها والتعرف على نوعية وآلية البرامج المقدمة في اطار المسؤولية الاجتماعية، والتعرف على الواقع الاداري لأعمال المسؤولية الاجتماعية بالشركات ، و اخيرا التعرف على اهم معوقات ممارسة المسؤولية الاجتماعية بالشركات. عن أهمية الدراسة اوضح الصقري ان المسؤولية الاجتماعية تُعتبر من الدراسات المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حدِّ سواء، وقد قلَّت الدراسات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في المُحتوى العربي ؛ ولذلك تأتي أهمية هذه الدارسة لمعرفة وعي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وممارستها ومعوقاتها وقد استخدم الباحث منهج الوصف التحليلي بالرجوع إلى الأدبيات السابقة التي تناولت موضوع المسؤولية الاجتماعية، والتشريعات الحكومية التي تناولت الدراسة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها والاستفادة منها في التطبيق لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستقراء المستقبل للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات؛ حتى تُواكب التَّوجُّه العالمي في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. واستخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي البريد الالكتروني ، والفيس بوك، وتويتر ، والواتس اب. على عنية قوامها (172) شخصاً في دول الخليج العربية .

وخلصت الى اهم النتائج التالية :

يوجد وعي مرتفع لدى الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية في دول الخليج العربية.

عدم وضوح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات بالشكل الكافي واختلاطه مع مفاهيم أخرى.

يوجد ضعف في ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في دول الخليج العربية حيث نجد ان نسبة ادماجها في العمل الاستراتيجي قليلة.

