مال وأعمال

أسطنبول - «كونا»: قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ان صادرات البلاد حققت في اكتوبر الماضي اعلى مستوى شهري على الاطلاق. وأضافت بكجان في مؤتمر صحافي بولاية (أضنة) جنوب البلاد ان قيمة صادرات تركيا بلغت في اكتوبر الماضي 15 مليارا و732 مليون دولار مرتفعة بنسبة 13?1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكدت ان قيمة صادرات البلاد ستصل الى 170 مليار دولار في نهاية العام الحالي في اطار البرنامج الاقتصادي للبلاد. وتابعت قائلة «صادراتنا تتزايد بسرعة الى الاسواق المستهدفة اذ ارتفعت بنسبة 14 في المئة الى المكسيك و16 في المئة الى الهند و41 في المئة الى أميركا اللاتينية».

